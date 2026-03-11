В Красноярском крае создали материал, выдерживающий до –40°С для стройки в Заполярье

Как объяснили разработчики, битумно-полимерные мастики сочетают эластичность и водонепроницаемость битума с прочностью полимеров. Главная сложность в том, что пластичность и прочность обычно конфликтуют друг с другом. Чтобы уравновесить эти свойства, учёные применили специальный полимерный наполнитель, меняющий физико-химические характеристики материала. В результате мастики выдерживают морозы до –40°C, что на 15–20 градусов лучше стандартных требований ГОСТа по параметру «гибкость».

Новый материал можно использовать для сплошной гидроизоляции фундаментов, фасадов, кровли, а также дорожной и нефтедобывающей инфраструктуры — везде, где нужна защита от осадков и грунтовых вод. Кроме того, на основе мастики планируют выпускать фасадные плиты, имитирующие кирпич или бетон. Технология полностью отечественная, битум получают из остатков нефтепереработки. Экспериментальную линейку продуктов будут выпускать на мощностях партнёра СФУ в Ачинске.

«Качества пластичности и прочности у мастик обычно конфликтуют друг с другом. Чтобы уравновесить их, мы применили полимерный наполнитель, который меняет физико-химические свойства материала», — пояснил заведующий базовой кафедрой химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов СФУ Федор Бурюкин.