В Крыму учёный-биохимик расшифровал феромон бабочки-вредителя

Бабочка, о которой идёт речь, называется Artona martini «Пестрянка Мартина». Ефетов лично открыл и описал эту бабочку, относящуюся к семейству Пестрянки. Раньше она жила только в Азии, но потом распространилась на острова Тихого океана и в Новую Зеландию. Недавно её случайно завезли в Европу, и там она уже прижилась.

Бамбук, который атакует эта бабочка, важен не только как красивое растение, но и для изготовления мебели, тканей, косметики и лекарств. Феромон этой бабочки токсичен для бамбука.

Профессор Ефетов выяснил, как устроена молекула феромона, который бабочки-самки используют для привлечения самцов. Теперь, зная структуру этого феромона, учёные могут создать безопасные способы защиты бамбука от вредителей. Это поможет уменьшить использование химических средств для защиты растений. Учёный также отметил, что такие методы помогут сделать сельское хозяйство более чистым и безопасным для окружающей среды.

Для изучения феромона учёные использовали специальные приборы, которые могут анализировать запахи. Молекула феромона состоит из двух частей: спирта и жирной кислоты. Теперь учёные могут искусственно создать этот запах, чтобы бороться с вредителями без вреда для людей.