В России
Опубликовано 13 августа 2026, 20:45
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В Крыму впервые нашли головоногого моллюска возрастом 180 млн лет

Раковину древнего аммонита обнаружил студент БелГУ во время практики
Учёные Белгородского государственного университета сообщили об уникальной палеонтологической находке: в Крыму впервые обнаружена раковина древнего головоногого моллюска рода Peronoceras, датируемая ранним тоарским ярусом юрского периода — около 180 млн лет. Образец размером 2,2 см нашёл первокурсник Юрий Поезжаев во время учебной геологической практики в Бахчисарайском районе, в правом борту Мангушской балки.
В Крыму впервые нашли головоногого моллюска возрастом 180 млн лет

© Институт наук о Земле

Раковина сохранилась в самых древних отложениях полуострова на глубине примерно 3 км и пережила мощные тектонические изменения. Род Peronoceras ранее был известен в Европе, на Кавказе, в Северной Африке, Японии, Канаде, США, Чили и других регионах, но в Крыму его присутствие установлено впервые.

Находку аккуратно отделили от скалы и доставили в Белгород. В ближайшее время аммонит пополнит экспозицию музея НИУ «БелГУ» и станет доступен для всех желающих.

«Образец древний раннетоарский аммонит рода Пероноцерос — раковина вымершего головоногого моллюска обнаружен в Крыму , в правом борту Мангушской балки в 280 метрах к юго-западу от устья оврага Яман, в правом борту небольшого безымянного оврага в 60 метрах от его устья», — сказано в сообщении ВУЗа.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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