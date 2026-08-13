В Крыму впервые нашли головоногого моллюска возрастом 180 млн лет

Раковина сохранилась в самых древних отложениях полуострова на глубине примерно 3 км и пережила мощные тектонические изменения. Род Peronoceras ранее был известен в Европе, на Кавказе, в Северной Африке, Японии, Канаде, США, Чили и других регионах, но в Крыму его присутствие установлено впервые.

Находку аккуратно отделили от скалы и доставили в Белгород. В ближайшее время аммонит пополнит экспозицию музея НИУ «БелГУ» и станет доступен для всех желающих.

«Образец древний раннетоарский аммонит рода Пероноцерос — раковина вымершего головоногого моллюска обнаружен в Крыму , в правом борту Мангушской балки в 280 метрах к юго-западу от устья оврага Яман, в правом борту небольшого безымянного оврага в 60 метрах от его устья», — сказано в сообщении ВУЗа.