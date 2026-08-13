В России
Опубликовано 13 августа 2026, 03:10
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В КубГМУ разработали метод лечения кариеса на начальной стадии без бормашины

Эффективность технологии достигла 90%
Учёные Кубанского государственного медицинского университета внедрили в практику технологию лечения кариеса на начальной стадии без препарирования тканей. Как сообщил ректор ВУЗа Сергей Алексеенко, метод сочетает фторирование и лазерные технологии, что позволяет сохранить зуб интактным. Эффективность подхода оценивается в 90%.
В КубГМУ разработали метод лечения кариеса на начальной стадии без бормашины

© Ferra.ru

В университетской клинике также освоили деликатную установку имплантатов при значительной нехватке костной ткани на верхней челюсти. Это позволяет избежать синус-лифтинга — операции по наращиванию кости, что снижает финансовую нагрузку на пациента.

В настоящее время технологии проходят клиническую апробацию. По словам Алексеенко, практические результаты уже подтверждают эффективность и безопасность методов. Внедрение этих разработок делает их приоритетным выбором в современной стоматологии, добавил ректор.

«В терапевтическом отделении [университетской клиники] мы лечим кариес на начальном этапе без бормашины — благодаря сочетанию фторирования и лазерных технологий зубы остаются нетронутыми. При лечении кариеса в стадии пятна мы исключаем препарирование тканей, сохраняя зуб интактным. Высокая эффективность метода (90%) делает его приоритетным выбором в современной стоматологии», — подчеркнул Алексеенко.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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