В КубГМУ разработали метод лечения кариеса на начальной стадии без бормашины

В университетской клинике также освоили деликатную установку имплантатов при значительной нехватке костной ткани на верхней челюсти. Это позволяет избежать синус-лифтинга — операции по наращиванию кости, что снижает финансовую нагрузку на пациента.

В настоящее время технологии проходят клиническую апробацию. По словам Алексеенко, практические результаты уже подтверждают эффективность и безопасность методов. Внедрение этих разработок делает их приоритетным выбором в современной стоматологии, добавил ректор.

«В терапевтическом отделении [университетской клиники] мы лечим кариес на начальном этапе без бормашины — благодаря сочетанию фторирования и лазерных технологий зубы остаются нетронутыми. При лечении кариеса в стадии пятна мы исключаем препарирование тканей, сохраняя зуб интактным. Высокая эффективность метода (90%) делает его приоритетным выбором в современной стоматологии», — подчеркнул Алексеенко.