В Курской области запустили 500-ю базовую станцию Ростелекома

Юбилейная базовая станция установлена в селе Петрово-Хутарь Курской области. Проект финансируется государством, а Ростелеком его реализует. Мобильный оператор Т2 помогает с технической частью.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и замминистра цифрового развития России Андрей Заренин сделали первый звонок с новой станции. Президент Ростелекома Михаил Осеевский тоже участвовал в разговоре.

Хинштейн отметил, что проект будет продолжаться, и скоро в сельских районах появится хорошая мобильная связь и интернет. Это даст жителям новые возможности и поможет им быть частью цифрового мира.

Президент Ростелекома подчеркнул, что новая станция обеспечивает отличное качество связи.

«В селе Петрово-Хутарь (Черемесиновский район Курской области) построена юбилейная 500-я базовая станций от компании "Булат" в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект по государственному контракту с Минцифры России реализует "Ростелеком" при технической поддержке мобильного оператора Т2», — сообщила пресс-служба Ростелекома.