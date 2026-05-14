14 мая 2026
В «Лаборатории Касперского» сообщили о росте атак на МСБ в РФ на 35%Особенно активен троян Buhtrap
В январе-апреле 2026 года количество кибератак на малый и средний бизнес в России выросло на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты «Лаборатории Касперского» фиксируют рост числа инцидентов с использованием эксплойтов, банковских троянов, бэкдоров и вымогателей. Особенно активизировался троян Buhtrap, нацеленный на хищение денег со счетов юрлиц.
Атаки с банковскими троянами выросли на 30%, с бэкдорами — на 17%, а количество случаев использования программ-вымогателей увеличилось на 14%. Также участились атаки через протокол удалённого доступа RDP (подбор паролей, несанкционированный вход). Buhtrap затронул втрое больше пользователей в небольших компаниях, чем год назад. Злоумышленники проникают в компьютеры сотрудников финансовых отделов и получают полный доступ к устройству.
В «Лаборатории Касперского» подчёркивают: малый и средний бизнес не менее привлекательная цель, чем крупный. Базовые меры защиты: включают использование антивируса, фильтрацию трафика, защиту паролей. Также нужна цифровая грамотность сотрудников, чтобы определять фишинг и социальную инженерию.
Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
