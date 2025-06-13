В Ленобласти в подвале дома появился гриб-мутант

Опубликовано 13 июня 2025, 15:001 мин.
В Ленобласти в подвале дома появился гриб-мутантНо оказалось, вполне известный вид
В паблике «Грибы и Грибники СПб» в VK появилось сообщение о необычной находке: в подвале жилого дома был обнаружен якобы неизвестный науке гриб-мутант.
«Это одновременно ужасно и прекрасно», — подчеркнул автор. Ему фото гриба прислали местные жители. И сначала преобладало мнение, что речь действительно идёт о мутации. Но потом было отправлен запрос в Микологическое общество Санкт-Петербурга, и в итоге специалисты объяснили, что в подвале дома, скорее всего, обнаружен Ganoderma lucidum — трутовик лакированный, ещё называется линчжи или рейши — краснокнижный гриб.
«В данном случае интересно ещё то, что гриб вырос не в дикой природе, а между грунтом и зданием, в нише под полом. Своим необычным видом он обязан, вероятно, особым условиям без доступа света», — пишет автор.