В Ленобласти в подвале дома появился гриб-мутант

«Это одновременно ужасно и прекрасно», — подчеркнул автор. Ему фото гриба прислали местные жители. И сначала преобладало мнение, что речь действительно идёт о мутации. Но потом было отправлен запрос в Микологическое общество Санкт-Петербурга, и в итоге специалисты объяснили, что в подвале дома, скорее всего, обнаружен Ganoderma lucidum — трутовик лакированный, ещё называется линчжи или рейши — краснокнижный гриб.

«В данном случае интересно ещё то, что гриб вырос не в дикой природе, а между грунтом и зданием, в нише под полом. Своим необычным видом он обязан, вероятно, особым условиям без доступа света», — пишет автор.