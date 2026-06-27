В ЛЭТИ создали самый компактный в России модуль для измерения сердечного ритма

Разработка принадлежит Научно-исследовательскому конструкторско-технологическому институту биотехнических систем ЛЭТИ. Новый модуль представляет собой миниатюрный чип, который можно встроить в носимое устройство для круглосуточного мониторинга сердечной активности в реальном времени. По словам замдиректора института Дмитрия Егорова, при создании модуля упор делали на удешевление производства и сохранение точности на уровне ведущих мировых аналогов.

Ранее отечественные производители носимых гаджетов вынуждены были использовать импортные компоненты (в основном китайские и американские), что удорожало продукцию и создавало риски. Новая разработка — шаг к технологической независимости в этом сегменте. Однако эксперты предупреждают: импортозамещение одного чипа не решит всех проблем отрасли, и для реальной конкуренции с мировыми лидерами потребуется комплексный подход, включая развитие прогностических моделей на основе ИИ и создание целой линейки отечественных устройств.

«Благодаря компактности и низкому энергопотреблению наш модуль может быть встроен в носимые устройства и отслеживать параметры сердечного цикла пользователя в режиме реального времени. Кроме того, мы делали упор на максимально возможное удешевление производства таких модулей при сохранении точности сбора данных ЭКС на уровне ведущих мировых аналогов, — рассказал в интервью «Известиям» заместитель директора Биотехнического института СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Егоров.