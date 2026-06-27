В России
Опубликовано 27 июня 2026, 20:10
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В ЛЭТИ создали самый компактный в России модуль для измерения сердечного ритма

Чип для «умных» часов и браслетов заменит импортные аналоги
Учёные СПбГЭТУ ЛЭТИ разработали самый маленький в России OEM-модуль для регистрации электрокардиосигнала. Он предназначен для носимых устройств — смарт-часов, браслетов и подвесок. Чип компактен, энергоэффективен и по точности не уступает мировым аналогам, при этом его производство должно быть дешевле импортных версий.
В ЛЭТИ создали самый компактный в России модуль для измерения сердечного ритма

© Ferra.ru

Разработка принадлежит Научно-исследовательскому конструкторско-технологическому институту биотехнических систем ЛЭТИ. Новый модуль представляет собой миниатюрный чип, который можно встроить в носимое устройство для круглосуточного мониторинга сердечной активности в реальном времени. По словам замдиректора института Дмитрия Егорова, при создании модуля упор делали на удешевление производства и сохранение точности на уровне ведущих мировых аналогов.

Ранее отечественные производители носимых гаджетов вынуждены были использовать импортные компоненты (в основном китайские и американские), что удорожало продукцию и создавало риски. Новая разработка — шаг к технологической независимости в этом сегменте. Однако эксперты предупреждают: импортозамещение одного чипа не решит всех проблем отрасли, и для реальной конкуренции с мировыми лидерами потребуется комплексный подход, включая развитие прогностических моделей на основе ИИ и создание целой линейки отечественных устройств.

«Благодаря компактности и низкому энергопотреблению наш модуль может быть встроен в носимые устройства и отслеживать параметры сердечного цикла пользователя в режиме реального времени. Кроме того, мы делали упор на максимально возможное удешевление производства таких модулей при сохранении точности сбора данных ЭКС на уровне ведущих мировых аналогов, — рассказал в интервью «Известиям» заместитель директора Биотехнического института СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Егоров.

Источник:Известия
Автор:Андрей Кадуков
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