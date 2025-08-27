В магазинах электроники начали предупреждать россиян об айфонах без RuStore

В связи с новыми правилами российские продавцы электроники Apple начали маркировать не соответствующую новым требованиям продукцию специальным обозначением «без RuStore». Новые правила уже выполняет оператор связи «Вымпелком» (бренд Билайн). Как отмечает Forbes, «в карточках товара iPhone и iPad появилась отметка "без RuStore"». С 1 сентября года Ozon также начнёт указывать на упаковках iPhone и iPad маркировку «без RuStore».

Отсутствие предустановленного RuStore на устройствах Apple будет классифицироваться как «существенный недостаток продукции», что может повлечь за собой правовые риски для продавцов.

Подчёркивается, что с 1 сентября предустановка RuStore станет обязательной не только для устройств на базе iOS, но и для мобильных устройств на Android, Harmony OS и Hyper OS.

«С 1 сентября изготовители поступающих в продажу в России смартфонов должны обеспечить возможность функционирования на них магазина приложений RuStore. В тех случаях, когда это технически не реализовано — например, на устройствах Apple — такие товары мы отдельно помечаем, чтобы честно информировать клиентов о том, что на устройстве отсутствует Rustore», — сообщили в пресс-службе «Вымпелкома». — Для нас важно, чтобы покупатели получали полную информацию о товаре до его приобретения и могли сделать осознанный выбор».