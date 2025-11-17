В МАИ научились предсказывать опасный режим вертолетов

Опубликовано 17 ноября 2025, 23:581 мин.
В МАИ научились предсказывать опасный режим вертолетовМетод компьютерного моделирования «вихревого кольца»
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что специалисты вуза создали методики для прогнозирования одного из опасных режимов полета вертолета, известного как «вихревое кольцо». Это явление часто приводит к авиационным происшествиям.
Новый подход включает два взаимодополняющих метода. Первый представляет собой численное моделирование аэродинамических характеристик несущего винта, обеспечивающее точные и оперативные расчеты. Второй метод определяет границы возникновения опасного режима, учитывая индивидуальные особенности конкретного винта.
Режим «вихревого кольца» возникает при крутом снижении с вертикальной скоростью от 6 до 10 метров в секунду. Он характеризуется резкой потерей тяги, ростом потребной мощности, сильной вибрацией и неуправляемым снижением.
Полученные данные планируется использовать для улучшения тренажеров и уточнения руководств по летной эксплуатации.