В России
Опубликовано 17 ноября 2025, 23:58
1 мин.

В МАИ научились предсказывать опасный режим вертолетов

Метод компьютерного моделирования «вихревого кольца»
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что специалисты вуза создали методики для прогнозирования одного из опасных режимов полета вертолета, известного как «вихревое кольцо». Это явление часто приводит к авиационным происшествиям.
Новый подход включает два взаимодополняющих метода. Первый представляет собой численное моделирование аэродинамических характеристик несущего винта, обеспечивающее точные и оперативные расчеты. Второй метод определяет границы возникновения опасного режима, учитывая индивидуальные особенности конкретного винта.

Режим «вихревого кольца» возникает при крутом снижении с вертикальной скоростью от 6 до 10 метров в секунду. Он характеризуется резкой потерей тяги, ростом потребной мощности, сильной вибрацией и неуправляемым снижением.

Полученные данные планируется использовать для улучшения тренажеров и уточнения руководств по летной эксплуатации.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
