В МАИ научились предсказывать опасный режим вертолетов

Новый подход включает два взаимодополняющих метода. Первый представляет собой численное моделирование аэродинамических характеристик несущего винта, обеспечивающее точные и оперативные расчеты. Второй метод определяет границы возникновения опасного режима, учитывая индивидуальные особенности конкретного винта.

Режим «вихревого кольца» возникает при крутом снижении с вертикальной скоростью от 6 до 10 метров в секунду. Он характеризуется резкой потерей тяги, ростом потребной мощности, сильной вибрацией и неуправляемым снижением.

Полученные данные планируется использовать для улучшения тренажеров и уточнения руководств по летной эксплуатации.