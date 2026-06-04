В России
Опубликовано 04 июня 2026, 17:10
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В МАИ создали 4D-сканер для проверки прочности композитов

Сканер показывает трещины внутри материала прямо во время нагрузки
Инженеры МАИ разработали миниатюрную разрывную машину, которая позволяет испытывать композитные материалы с одновременным рентгеновским сканированием. Устройство фиксирует зарождение и развитие дефектов в реальном времени, превращая статические снимки в динамическую 4D-модель разрушения.
В МАИ создали 4D-сканер для проверки прочности композитов

© Ferra.ru

Образец помещается на вращающуюся платформу внутри промышленного томографа и подвергается растяжению или сжатию. Рентгеновские лучи создают объёмную визуализацию внутренней структуры под нагрузкой, что даёт возможность отслеживать расслоения и трещины задолго до критического отказа. Весь цикл испытаний проходит на одном образце, что исключает погрешности из-за различий между деталями, пишут «Известия».

Технология поможет создавать более лёгкие и прочные конструкции для авиации, космоса и гоночных болидов. Однако эксперты отмечают, что поведение микроскопических фрагментов не всегда полностью отражает свойства крупных изделий, а для расшифровки массивов 4D-данных потребуются специальные нейросетевые алгоритмы.

«Новый метод фиксирует расслоения, растрескивания или отхождения волокон задолго до того, как дефект прогрессирует. При этом всю историю повреждений — от первой нагрузки до финального разрушения — исследуют на единственном экземпляре. Это исключает погрешности, связанные с разницей образцов», — объяснил ведущий инженер Центра композиционных конструкций МАИ Константин Шрамко.

Источник:Известия
Автор:Андрей Кадуков
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