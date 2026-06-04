В МАИ создали 4D-сканер для проверки прочности композитов

Образец помещается на вращающуюся платформу внутри промышленного томографа и подвергается растяжению или сжатию. Рентгеновские лучи создают объёмную визуализацию внутренней структуры под нагрузкой, что даёт возможность отслеживать расслоения и трещины задолго до критического отказа. Весь цикл испытаний проходит на одном образце, что исключает погрешности из-за различий между деталями, пишут «Известия».

Технология поможет создавать более лёгкие и прочные конструкции для авиации, космоса и гоночных болидов. Однако эксперты отмечают, что поведение микроскопических фрагментов не всегда полностью отражает свойства крупных изделий, а для расшифровки массивов 4D-данных потребуются специальные нейросетевые алгоритмы.

«Новый метод фиксирует расслоения, растрескивания или отхождения волокон задолго до того, как дефект прогрессирует. При этом всю историю повреждений — от первой нагрузки до финального разрушения — исследуют на единственном экземпляре. Это исключает погрешности, связанные с разницей образцов», — объяснил ведущий инженер Центра композиционных конструкций МАИ Константин Шрамко.