В MAX опровергли информацию о распространении вируса «Мамонт»

Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба мессенджера, сославшаяся на экспертов Центра Безопасности.

«Информация о распространении вируса в MAX не соответствует действительности. Специалисты Центра Безопасности проактивно выявляют и блокируют вредоносное ПО. Все данные пользователей надёжно защищены», — заявили в компании.

Ранее руководитель направления отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity (часть группы компаний Softline) Кристина Буренкова сообщила, что в мессенджере MAX появились ссылки на Telegram-каналы, содержащие установочные файлы с трояном «Мамонт». Эти ссылки распространяются в домовых, родительских и дачных чатах.