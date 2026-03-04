Опубликовано 04 марта 2026, 02:021 мин.
В MAX опровергли информацию о распространении вируса «Мамонт»В компании заверили, что данные пользователей находятся под защитой
В пресс-службе мессенджера MAX заявили, что сообщения о распространении Android-трояна через чаты не соответствуют действительности. Ранее эксперты Infosecurity предупреждали о ссылках на вредоносные файлы в домовых и родительских чатах. В компании подчеркнули, что служба безопасности блокирует угрозы, а все данные пользователей надежно защищены.
Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба мессенджера, сославшаяся на экспертов Центра Безопасности.
«Информация о распространении вируса в MAX не соответствует действительности. Специалисты Центра Безопасности проактивно выявляют и блокируют вредоносное ПО. Все данные пользователей надёжно защищены», — заявили в компании.
Ранее руководитель направления отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity (часть группы компаний Softline) Кристина Буренкова сообщила, что в мессенджере MAX появились ссылки на Telegram-каналы, содержащие установочные файлы с трояном «Мамонт». Эти ссылки распространяются в домовых, родительских и дачных чатах.