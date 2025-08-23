В МЭИ создали электростанцию, вырабатывающую энергию круглосуточно

Особенность этой разработки в том, что электростанция может производить электричество даже ночью и в плохую погоду благодаря системе возврата накопленного тепла. Эффективность станции повышается за счёт использования двух блоков зеркал-гелиостатов и системы хранения и возврата тепла. Днём один блок вырабатывает пар для турбины, а второй сохраняет энергию в виде расплавленной соли, которая нагревается до очень высокой температуры — 565 °C. Ночью накопленное тепло через теплообменник используется для превращения воды в пар, что позволяет турбине продолжать выработку электроэнергии.

МЭИ сообщил, что этот подход позволил увеличить общую эффективность станции до 32%, что на 7,4% больше, чем у других станций в мире. Благодаря системе хранения тепла, электростанция может работать ночью около девяти часов, а годовой объём производимой электроэнергии увеличивается на 15%.

Процессом разработки руководил профессор кафедры Гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии НИУ МЭИ Руслан Цгоев.

«Мы видим, как новые технологии постепенно входят в энергетику регионов и становятся важной частью общей энергетической системы страны. Новая разработка наших учёных — пример того, как на базе отечественной научной школы возможно создание инновационного оборудования, которое не только превосходит зарубежные аналоги, но и по ряду параметров превосходит их», — цитирует пресс-служба слова ректора НИУ МЭИ Николая Рогалева.