В мессенджере Max будут доступны переводы по СБП

Пилотирование решения и первые переводы начнутся в начале июля 2025 года. Процесс перевода через СБП будет быстрым и безопасным.

По словам Кириенко, интеграция платёжных решений в цифровую платформу актуальна для российских пользователей. Объединение технологического опыта НСПК и VK создаст «востребованное, надёжное и удобное решение» для пользователей Max.

«Мы уже провели первые технические работы. По мере подключения банков-участников СБП к проекту мы собираемся запустить это решение для повседневного использования. И уже в этом году пользователи отечественного мессенджера Mах смогут переводить своим знакомым и близким деньги в открытом чате в несколько "кликов". Процесс перевода через СБП будет быстрым и безопасным», — отметил Дубынин.