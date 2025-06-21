В России
Опубликовано 21 июня 2025, 06:45
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В мессенджере Max будут доступны переводы по СБП

Об этом договорились на ПМЭФ
В ходе ПМЭФ генеральный директор Национальной системы платёжных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин и генеральный директор VK Владимир Кириенко подписали соглашение о возможности перевода денег через СБП в мессенджере Max. Об этом сообщает РИА Новости.
В мессенджере Max будут доступны переводы по СБП

© Max

Пилотирование решения и первые переводы начнутся в начале июля 2025 года. Процесс перевода через СБП будет быстрым и безопасным.

По словам Кириенко, интеграция платёжных решений в цифровую платформу актуальна для российских пользователей. Объединение технологического опыта НСПК и VK создаст «востребованное, надёжное и удобное решение» для пользователей Max.

«Мы уже провели первые технические работы. По мере подключения банков-участников СБП к проекту мы собираемся запустить это решение для повседневного использования. И уже в этом году пользователи отечественного мессенджера Mах смогут переводить своим знакомым и близким деньги в открытом чате в несколько "кликов". Процесс перевода через СБП будет быстрым и безопасным», — отметил Дубынин.