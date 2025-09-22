В МФЦ появятся биометрические стойки самообслуживания

Проект станет развитием существующей системы обслуживания в МФЦ без предъявления паспорта. В настоящее время такая возможность уже доступна в четырёх регионах: Челябинской, Липецкой, Ленинградской и Нижегородской областях. В ближайшее время сервис планируют подключить в Санкт-Петербурге и на Чукотке.

Биометрические стойки самообслуживания будут использовать Единую биометрическую систему для идентификации клиентов. Это позволит упростить процесс получения услуг и сократить время ожидания в очередях. Пилотный проект поможет оценить востребованность нового формата.