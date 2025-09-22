В МФЦ появятся биометрические стойки самообслуживания

Опубликовано 22 сентября 2025, 17:041 мин.
В МФЦ появятся биометрические стойки самообслуживанияКлиенты смогут получать услуги без участия сотрудников
В 2025 году в многофункциональных центрах (МФЦ) России запустят пилотный проект по установке биометрических стоек самообслуживания. Об этом сообщил глава Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий. Новые терминалы позволят гражданам подтверждать личность и получать государственные услуги без взаимодействия со специалистами.
Проект станет развитием существующей системы обслуживания в МФЦ без предъявления паспорта. В настоящее время такая возможность уже доступна в четырёх регионах: Челябинской, Липецкой, Ленинградской и Нижегородской областях. В ближайшее время сервис планируют подключить в Санкт-Петербурге и на Чукотке.
Биометрические стойки самообслуживания будут использовать Единую биометрическую систему для идентификации клиентов. Это позволит упростить процесс получения услуг и сократить время ожидания в очередях. Пилотный проект поможет оценить востребованность нового формата.