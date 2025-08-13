В МФТИ разработали новые марки стали для производства корпусов атомных реакторов

Как сообщил Центр научной коммуникации МФТИ, это важно для безопасности атомных электростанций. Работа учёных включала несколько этапов: поиск информации, обучение компьютера, создание алгоритма и проверка новых материалов. Обычно такие работы проводятся редко и не всегда приводят к созданию новых, улучшенных сталей.

Обычно для атомных станций используют специальные стали с хромом, никелем, молибденом и ванадием. Эти стали прочные и устойчивые, что важно для безопасности.

Российские учёные создали компьютерную систему, помогающую разрабатывать новые виды стали. Система использует алгоритмы машинного обучения и уже имеющуюся информацию о сталях. В базе данных было 294 вида стали и более 4000 записей об их свойствах.

Система работает так: сначала компьютер создаёт случайные варианты стали, затем изменяет их, чтобы улучшить свойства. Для этого система соединяет разные варианты стали, объединяя лучшие качества и учитывая микроструктуру стали.

В результате система сформировала структуру 5 новых видов стали, которые лучше существующих. Учёные проверили полученные стали и обнаружили, что эти условные марки очень прочные и устойчивые к повреждениям. Эти материалы могут быть использованы для создания более надёжных корпусов ядерных реакторов.