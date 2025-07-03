В России
Опубликовано 03 июля 2025, 22:40
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В МФТИ создали антенну для сетей 5G

Разработка обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гбит/с
Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали и успешно протестировали отечественную секторную антенну для сетей пятого поколения. Устройство полностью состоит из российских компонентов и предназначено для обслуживания тысяч абонентов на определенной территории.
В МФТИ создали антенну для сетей 5G

© Ferra.ru

Во время испытаний на площадке департамента информационных технологий ВДНХ антенна продемонстрировала скорость передачи данных 1 Гбит/с, что в десять раз превышает показатели обычного домашнего интернета.

Как отметили разработчики, создание устройства с использованием исключительно российских комплектующих — от основных элементов до соединителей и винтов — представляло значительную техническую сложность. Однако результаты тестов подтвердили возможность развертывания коммерческих сетей 5G на базе отечественных решений.

Разработка МФТИ показывает готовность российских технологий к внедрению современных стандартов связи. Антенна соответствует требованиям сетей пятого поколения и может стать основой для развития телекоммуникационной инфраструктуры в стране.

Источник:Известия
Автор:Булат Кармак
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