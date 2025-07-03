В МФТИ создали антенну для сетей 5G

Во время испытаний на площадке департамента информационных технологий ВДНХ антенна продемонстрировала скорость передачи данных 1 Гбит/с, что в десять раз превышает показатели обычного домашнего интернета.

Как отметили разработчики, создание устройства с использованием исключительно российских комплектующих — от основных элементов до соединителей и винтов — представляло значительную техническую сложность. Однако результаты тестов подтвердили возможность развертывания коммерческих сетей 5G на базе отечественных решений.

Разработка МФТИ показывает готовность российских технологий к внедрению современных стандартов связи. Антенна соответствует требованиям сетей пятого поколения и может стать основой для развития телекоммуникационной инфраструктуры в стране.