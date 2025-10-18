В МФТИ создали ИИ-алгоритмы для поиска материалов будущего

Обычно этот процесс занимает несколько дней, но благодаря новому алгоритму работу можно ускорить в 10 раз, что значительно повышает эффективность разработки гибких дисплеев, процессоров и сенсоров. Результаты исследования опубликованы в журнале NPJ Computational Materials.

По информации портала «Научная Россия», двумерные материалы, такие как графен, обладают уникальными свойствами, но их взаимодействие с подложками до сих пор было сложной задачей для прогнозирования. Разработанный алгоритм объединяет ИИ и физические принципы, что позволяет оценивать структуру комбинаций материал-подложка и находить оптимальные сочетания.

Алгоритм состоит из трёх этапов: создание возможных комбинаций материала и подложки, использование межатомного потенциала искусственного интеллекта для доработки этих структур и проведение окончательной оценки. Тестирование системы Mo-S с сапфировой подложкой уже дало новые структуры, подтверждающие эффективность алгоритма.