Опубликовано 21 ноября 2025, 02:12
В МФТИ создали наномембрану, повышающую эффективность водородных топливных элементов

Для увеличения службы топливных элементов
Российские учёные из МФТИ создали композитную протонообменную мембрану из нановолокон, которая эффективно проводит ионы водорода, обладает высокой прочностью и обеспечивает безопасность. Ожидается, что разработка повысит производительность водородных топливных элементов. Об со ссылкой на Центр научной коммуникации МФТИ сообщает ТАСС.
Новая наномембрана повышает механическую прочность и газобарьерные свойства без ущерба для протонной проводимости. Это усовершенствование увеличивает срок службы топливных элементов, работающих в тяжёлых условиях.

Как отмечает ТАСС, топливные элементы работают за счёт извлечения энергии посредством химических реакций с использованием протонопроницаемой мембраны. Хотя тонкие мембраны более эффективны, они менее устойчивы к механическим воздействиям и изменениям окружающей среды, что увеличивает риск утечки водорода.

Для решения этой задачи российские учёные-материаловеды разработали армирующие нановолокна, состоящие из прочного фторполимера и ионопроводящего материала. Эти нановолокна укрепляют мембрану, придавая ей жесткость, устойчивость к набуханию и сохраняя протонную проводимость. Такое сочетание обеспечивает прочность и эффективность мембраны.

Результаты экспериментов показывают, что композитные мембраны обладают несколько меньшей протонной проводимостью и эффективностью по сравнению с чистыми ионопроводящими материалами. Однако они меньше набухают в воде и снижают риск утечки водорода, что повышает долговечность и безопасность систем на основе водорода.

«Нам удалось существенно улучшить механические свойства и газобарьерные характеристики, пожертвовав лишь небольшой долей протонной проводимости. Это позволяет создавать топливные элементы с увеличенным ресурсом, которые смогут работать в более жёстких условиях, что особенно важно для автомобильного транспорта и систем автономного энергоснабжения», — пояснила заведующая лабораторией технологий ионообменных мембран МФТИ Софья Морозова.