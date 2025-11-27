В МФТИ создали платформу для аналоговых оптических компьютеров

Опубликовано 27 ноября 2025, 18:371 мин.
В МФТИ создали платформу для аналоговых оптических компьютеровМикроволны помогут ускорить сложные расчеты
В пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) сообщили, что ученые вуза разработали методику работы с микроволнами, позволяющую выполнять операции сложения, вычитания и другие вычислительные действия. Это открывает путь к созданию сверхбыстрых аналоговых оптических компьютеров, которые моделируют волновые явления физически, а не пошагово, как цифровые системы.
Использование микроволн вместо видимого света позволяет увеличить размеры компонентов и упростить контроль за фазой и поляризацией волн. Такая система способна быстро рассчитывать резонансные частоты, распространение сейсмических волн или оптимизировать форму антенн, выдавая результаты за доли секунды.
Поведение волн в установке описывается математикой, аналогичной работе кубитов в квантовых компьютерах. В перспективе это позволит строить аналоговые логические цепочки и применять их для моделирования сложных колебательных и волновых процессов.