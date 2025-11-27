В МФТИ создали платформу для аналоговых оптических компьютеров

Использование микроволн вместо видимого света позволяет увеличить размеры компонентов и упростить контроль за фазой и поляризацией волн. Такая система способна быстро рассчитывать резонансные частоты, распространение сейсмических волн или оптимизировать форму антенн, выдавая результаты за доли секунды.

Поведение волн в установке описывается математикой, аналогичной работе кубитов в квантовых компьютерах. В перспективе это позволит строить аналоговые логические цепочки и применять их для моделирования сложных колебательных и волновых процессов.