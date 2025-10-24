В МФТИ создали симулятор для обучения гуманоидных роботов

Как сообщила пресс-служба МФТИ, эта модель интегрирует самонастройку в процесс обучения, оптимизируя параметры, такие как масса, трение и инерция, на основе данных о положении, скорости и управляющих сигналах.

Испытания с двуногим мини-роботом показали снижение отклонения на 75% и увеличение дальности перемещения на 46%. Такой подход позволяет отказаться от использования дорогостоящих датчиков, поскольку для настройки робота требуются только данные о его положении, скорости и управляемых сигналах.

Аспирант МФТИ Вячеслав Ковалёв отметил способность модели оптимизировать параметры и создавать виртуальную копию робота, что позволяет точно воспроизводить сценарии из реального мира.

«Обычно, чтобы точно определить параметры робота, на него приходится вешать множество дорогих и неудобных датчиков. Наша модель использует только данные о положении, скорости частей робота и управляющих командах, которые подаются на его моторы. На их основе симулятор оптимизирует параметры и настраивает виртуальную копию робота. Это позволяет уже реальному работу идеально повторять его сценарии», — пояснил Ковалёв.