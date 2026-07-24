В МГТУ им. Баумана создают 3D-печать с углеродным волокном для прочных деталей

В новой технологии углеродное волокно берёт на себя основную механическую нагрузку, а полимер служит связующим. Это позволяет печатать функциональные детали с заранее рассчитанной укладкой армирующего материала. Изделия меньше деформируются при охлаждении, а их прочность на разрыв и изгиб значительно выше, чем у обычных пластиковых. Технология особенно может быть востребована в авиации, космонавтике и робототехнике.

По информации «Известий», обычная 3D-печать не позволяет создавать детали со сложной внутренней геометрией — решётчатые вставки или охлаждающие каналы — без потери прочности или перевеса. Новый метод решает эту проблему. Однако разработка пока на стадии создания оборудования — пока принтеры существуют в виде прототипов. По оценкам экспертов, на доводку технологии и испытания может уйти 3–4 года.

«Углеродные волокна значительно повышают прочность на разрыв и изгиб, а также увеличивают жёсткость изделия — деталь меньше деформируется под нагрузкой, — отметил заведующий лабораторией Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н.Э. Баумана Вячеслав Богачев.