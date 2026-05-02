В МГУ создадут софт для архитекторов для проектирования освещения

В основе ПО открытое ядро «Гидра Рендер», которое команда МГУ развивает с 2012 года. По скорости расчёта проект входит в число мировых лидеров, а новое поколение (продолжение системы LIGHTCAD) будет работать на любом оборудовании: от мощных GPU с трассировкой лучей до старых процессоров, включая китайские видеокарты. Это важно в условиях санкций.

Система использует нейросети для обратного рендеринга — по фотографии или замерам она воссоздаёт реальное освещение здания без ручного труда. По словам разработчиков, совместный проект с МГУ позволяет применить фундаментальную науку для решения конкретных задач светотехники. Архитекторы и проектировщики получат современный инструмент без импортных рисков.

«Мы создаём инструмент, который позволит российским архитекторам и проектировщикам работать эффективнее, не оглядываясь на санкционные риски. Совместный проект с Центром ИИ МГУ – возможность внедрить новейшие разработки в области компьютерной графики и искусственного интеллекта в реальную индустрию», – рассказал Сергей Красильников, начальник отдела разработки ПО INTILED.