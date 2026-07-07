В МГУ создали белок, предсказывающий судьбу стволовых клеток

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на исследователей, баланс между образованием костной и жировой ткани критически важен: при старении или болезнях в костном мозге накапливается жир, что ведёт к остеопорозу. Раньше учёные не могли увидеть, как стволовая клетка выбирает свой путь. Новый «маячок» — искусственный белок, состоящий из светящейся части и якоря, который цепляется за участок ДНК, — сигнализирует о начале превращения.

В отличие от токсичных стандартных красителей, белок безвреден для клеток. Это позволило наблюдать за ними 13 дней — и уже на второй день стало понятно, какие клетки станут костными, а какие — жировыми. Технология поможет врачам отбирать только «правильные» клетки для лечения переломов и восстановления сердечной ткани, снижая риски осложнений и опухолеобразования.

«После введения "маяка" в человеческие стволовые клетки мы не увидели никаких негативных эффектов, тогда как стандартные красители для визуализации белков и ДНК часто очень токсичны, из‑за чего их не удаётся использовать для длительного наблюдения за культурой», — пояснила старший научный сотрудник лаборатории молекулярной эндокринологии Центра регенеративной медицины Медицинского научно‑образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова Лидия Путляева.