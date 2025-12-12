В МГУ создали ИИ-тренажер для изучения языков с учетом акцента

Как пояснили в вузе, алгоритм с помощью методов обработки естественного языка и нейронных сетей формирует для каждого студента индивидуальный набор изучаемых слов и выражений. Это позволяет создавать персонализированные учебные материалы.

Тренажер уже протестировали на группе студентов. Перед началом обучения они прошли специальный тест, а затем выполняли домашние задания в диалоговом режиме с ботом. По словам авторов, количественные и качественные данные апробации подтвердили эффективность индивидуального подхода.

Разработка велась в рамках междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ «Сохранение мирового культурно-исторического наследия».