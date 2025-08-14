В МГУ выяснили, как бороться с устойчивостью микробов к антибиотикам

Обнаруженный механизм может помочь в создании новых способов борьбы с устойчивостью бактерий к антибиотикам. Об этом сообщила пресс-служба МГУ.

Микроорганизмы могут обмениваться генами друг с другом, даже если они не являются родственниками. Это позволяет патогенам быстро адаптироваться к изменениям в окружающей среде, включая устойчивость к антибиотикам. Кишечная палочка — один из самых распространённых видов бактерий, с высокой антибиотикорезистентностью.

Результаты исследования помогут лучше понять, как бактерии обмениваются генами, и разработать методы предотвращения переноса генов устойчивости к антибиотикам.

«[Учёным удалось] выявить особые пространственные структуры (шпильки и кластеры шпилек), обеспечивающие инактивацию горизонтально перенесенных генов. Показано также, что контакты между такими шпильками могут удерживать рядом участки хромосомы, содержащие горизонтально перенесенные гены, что должно способствовать дальнейшему переносу этих генов посредством рекомбинации», — сообщает пресс-служба МГУ.