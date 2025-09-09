В МИФИ придумали конкурс, в котором не получится списать у нейросети или в интернете

Опубликовано 09 сентября 2025, 16:461 мин.
В МИФИ придумали конкурс, в котором не получится списать у нейросети или в интернетеШкольники будут оцениваться по логике рассуждений
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» запустил уникальный математический конкурс «Ход мысли» для учащихся 9−11 классов. Его особенность в том, что участники оцениваются не по правильности ответа, а по оригинальности логики и умению формулировать идеи. Это делает невозможным использование нейросетей или интернета для поиска решений.
Как отметил заведующий кафедрой теоретической ядерной физики Сергей Попруженко, конкурс призван привлечь в университет талантливых и амбициозных школьников, которые ценят сложные интеллектуальные вызовы. Именно такие ученики формируют особую интеллектуальную атмосферу в вузе.
Участникам предлагается пять нестандартных задач, среди которых — исследование рекуррентных последовательностей, экспериментальное определение числа π и другие. Финалистов ждут защита решений, лекции учёных и экскурсии в лаборатории.
Заочный этап продлится до 30 сентября, очный пройдёт с 15 октября по 30 ноября. Победители получат льготы при поступлении в МИФИ, а также возможность обучения за счёт университета.