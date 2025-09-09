В МИФИ придумали конкурс, в котором не получится списать у нейросети или в интернете

Как отметил заведующий кафедрой теоретической ядерной физики Сергей Попруженко, конкурс призван привлечь в университет талантливых и амбициозных школьников, которые ценят сложные интеллектуальные вызовы. Именно такие ученики формируют особую интеллектуальную атмосферу в вузе.

Участникам предлагается пять нестандартных задач, среди которых — исследование рекуррентных последовательностей, экспериментальное определение числа π и другие. Финалистов ждут защита решений, лекции учёных и экскурсии в лаборатории.

Заочный этап продлится до 30 сентября, очный пройдёт с 15 октября по 30 ноября. Победители получат льготы при поступлении в МИФИ, а также возможность обучения за счёт университета.