В Минцифры предложили использовать QR-код из Госуслуг как паспорт для проезда

Как сообщили в ведомстве, электронные документы будут иметь такую же юридическую силу, как и их бумажные. И россияне смогут использовать такие цифровые удостоверения в повседневной жизни и при посадке на междугородний транспорт.

«Электронные документы будут действовать наравне с бумажными. При желании их можно будет использовать в простых бытовых ситуациях. Также возрастёт число случаев, когда можно будет показать QR-код паспорта — он будет действителен при посадке на междугородний автобус, поезд или самолёт», — отмечается в сообщении Минцифры.