В Минцифры предложили использовать QR-код из Госуслуг как паспорт для проезда

Опубликовано 06 декабря 2025, 17:081 мин.
В Минцифры предложили использовать QR-код из Госуслуг как паспорт для проездаПригодится и для решения бытовых ситуаций
Минцифры России предложил приравнять использование QR-кодов, сгенерированных на портале Госуслуг, для подтверждения личности. Это позволит россиянам использовать эти QR-коды при поездках на междугороднем транспорте: в автобусах, поездах и на самолётах.
Как сообщили в ведомстве, электронные документы будут иметь такую же юридическую силу, как и их бумажные. И россияне смогут использовать такие цифровые удостоверения в повседневной жизни и при посадке на междугородний транспорт.
«Электронные документы будут действовать наравне с бумажными. При желании их можно будет использовать в простых бытовых ситуациях. Также возрастёт число случаев, когда можно будет показать QR-код паспорта — он будет действителен при посадке на междугородний автобус, поезд или самолёт», — отмечается в сообщении Минцифры.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков