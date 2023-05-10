В Минобрнауки назвали главную задачу российских ученых

Одна из главных задач, стоящих перед современным поколением российских ученых — обеспечить технологическую независимость России, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в своем поздравительном видеообращении ко Дню Победы.

Сейчас для этого ведомством принимаются меры по ускоренной подготовке кадров, к разработкам и исследованиям привлекаются молодые ученые, отметил чиновник. Российские ученые должны последовать примеру своих предшественников в 1940-х годах, сразу после окончания Великой Отечественной войны добившихся ядерного паритета с США.

По мнению Фалькова, «современная война ведется не только на поле боя, но и в умах людей». Поэтому важны изучение и популяризация истории, подчеркнул министр.