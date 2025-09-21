В Минприроды пригласили учёных со всего мира в российскую Арктику

По словам Козлова, Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт за свою 105-летнюю историю организовал более тысячи экспедиций. В России функционируют четыре ключевые научные базы: Северная Земля, Шпицберген, обсерватория Тикси и платформа «Северный полюс». Последняя занимается изучением метеорологии, океанографии и других научных областей.

В Арктике расположено более 200 гидрометеорологических пунктов, из которых 54 находятся на Северном морском пути. К 2027 году планируется реконструировать ещё 40 пунктов. Два года назад была запущена система мониторинга вечной мерзлоты с 78 термометрическими скважинами, число которых в будущем планируется увеличить до 140.

"Арктическое досье" освещает усилия России по восстановлению арктических экосистем, что является первым официальным вкладом страны в Десятилетие ООН по восстановлению экосистем.

«Мы ждём учёных со всего мира — работать вместе, обмениваться. Потому что у учёных <…>, они вне политики, они всегда достигают тех результатов, того труда, который нужен всему мировому сообществу», — подчеркнул министр.