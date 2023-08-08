В Минтрансе рассказали об условиях управления любительскими дронами

Пользователи-любители дронов смогут запускать их в специально отведенных для этого зонах в городах и других населенных пунктах России, заявил заместитель министра транспорта Игорь Чалик.

По словам чиновника, устанавливаться эти зоны будут соответственно желанию местных администраций и их последующим обращениям в ведомство. Минтранс будет устанавливать определенные зоны в каждом городе, где можно будет летать на дронах, подчеркнул чиновник.

Кроме того, обещает Чалик, правила использования любительских дронов с сентября этого года будут значительно упрощены.