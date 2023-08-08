В России
21:08, 08 августа 2023
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В Минтрансе рассказали об условиях управления любительскими дронами

Правила значительно упростят уже в этом году

Каждый населенный пункт России сможет устанавливать у себя зоны полета любительских беспилотников, заявил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик.

Пользователи-любители дронов смогут запускать их в специально отведенных для этого зонах в городах и других населенных пунктах России, заявил заместитель министра транспорта Игорь Чалик.

По словам чиновника, устанавливаться эти зоны будут соответственно желанию местных администраций и их последующим обращениям в ведомство. Минтранс будет устанавливать определенные зоны в каждом городе, где можно будет летать на дронах, подчеркнул чиновник.

Кроме того, обещает Чалик, правила использования любительских дронов с сентября этого года будут значительно упрощены.

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