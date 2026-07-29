В МИСИС создали наночастицы, которые маскируются под рак и точечно доставляют лекарство

Многие противораковые препараты токсичны и не могут применяться в полной дозе. Наночастицы помогают доставлять лекарство прицельно, но часто плохо проникают в опухоль. Российские учёные решили эту проблему, покрывая частицы оболочкой из мембран клеток меланомы. Это даёт двойной эффект: иммунитет не видит в них угрозу, а опухоль сама втягивает их внутрь, где постепенно высвобождается препарат дактиномицин.

В экспериментах на клеточных линиях рака кожи новая система показала вдвое более высокую эффективность по сравнению с существующими аналогами. Авторы уверены, что подход применим не только к меланоме, но и к другим типам опухолей. Разработка открывает путь к более безопасной и действенной химиотерапии без тяжёлых побочных эффектов.

«Мы покрыли поверхность наночастиц мембранами опухолевых клеток меланомы. Это важно по двум причинам. Иммунная система реже атакует такие частицы и не разрушает их до того, как те достигнут цели. Также опухолевые клетки активнее поглощают частицы, похожие на них по составу поверхности, а значит, лекарство накапливается именно там, где оно необходимо», —отметил исследователь НИТУ МИСИС Максим Вершинин.