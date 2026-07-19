В МИСИС создали пластырь, сокращающий кровопотерю в шесть раз

Новый материал — тонкая полимерная мембрана, похожая по структуре на кожу человека. Состоит из наночастиц оксида цинка и антисептика хлоргексидина. Компоненты работают в паре: хлоргексидин действует сразу, убивая микробы на поверхности, а оксид цинка обеспечивает длительную защиту. В ходе испытаний пластырь уничтожил до миллиона опасных бактерий, включая золотистый стафилококк и грибок Candida auris. При этом кровопотеря сократилась в шесть раз, а время остановки крови — в полтора раза.

Важно, что материал безопасен для тканей, поскольку жизнеспособность клеток при контакте с ним превысила 93%, признаков воспаления или отторжения не было обнаружено. Новая разработка использует оксид цинка и хлоргексидин, что снижает риски, связанные с антибиотиками, но сохраняет высокую эффективность.

«Разработка стала следующим этапом развития технологии, которую коллектив НИТУ МИСИС исследует уже несколько лет. В более ранних проектах мы использовали наночастицы оксида меди и антибиотик «Банеоцин». Новое покрытие основано на наночастицах оксида цинка и хлоргексидине, что позволило снизить потенциальные риски, связанные с применением антибиотиков, сохранив высокий бактерицидный эффект», — отметила научный сотрудник НИЦ «Неорганические наноматериалы» университета, руководитель проекта РНФ Кристина Котякова.