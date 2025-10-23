В России
Опубликовано 23 октября 2025, 15:45
1 мин.

В мобильных картах 2ГИС появились «Линзы» для персонализации задач пользователя

Российский картографический сервис 2ГИС представил функцию «Линзы», которая адаптирует интерфейс карты под конкретные задачи пользователя для персонализации, будь то вождение, пешие прогулки, осмотр достопримечательностей или поиск жилья.
Инструмент доступен в мобильных приложениях и изменяет способ отображения картографических данных, сохраняя привычный интерфейс, отмечается в анонсе сервиса.

«Линзы» включает в себя четыре основных режима и один дополнительный: для автомобилистов, пешеходов, туристов, при поиске недвижимости, и для тех, кто захочет поностальгировать о прошлом дизайне приложения.

В «автомобильном» режиме основное внимание уделяется дорожной ситуации, включая пробки, ремонтные работы, аварии, дорожные камеры, закрытые участки дороги, а также места для парковки и аренды автомобилей.

Режим для пешеходов ориентирован на такие элементы, как пешеходные переходы, широкие тротуары, дорожки и места для аренды скутеров. Также этот режим показывает местоположение друзей с их разрешения, но исключает такие данные, как заправочные станции, парковки и дорожные камеры.

В «туристическом» режиме отображаются достопримечательности и рекомендуемые маршруты, а в режиме поиска недвижимости — информация о ценах на жильё, а также о ближайших детских садах и школах.

Кроме того, существует ностальгический режим, который не изменяет функционал карты, но возвращает её визуальный дизайн, напоминающий ранние версии ДубльГИС, которые распространялись на дисках.