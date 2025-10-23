В мобильных картах 2ГИС появились «Линзы» для персонализации задач пользователя

Инструмент доступен в мобильных приложениях и изменяет способ отображения картографических данных, сохраняя привычный интерфейс, отмечается в анонсе сервиса.

«Линзы» включает в себя четыре основных режима и один дополнительный: для автомобилистов, пешеходов, туристов, при поиске недвижимости, и для тех, кто захочет поностальгировать о прошлом дизайне приложения.

В «автомобильном» режиме основное внимание уделяется дорожной ситуации, включая пробки, ремонтные работы, аварии, дорожные камеры, закрытые участки дороги, а также места для парковки и аренды автомобилей.

Режим для пешеходов ориентирован на такие элементы, как пешеходные переходы, широкие тротуары, дорожки и места для аренды скутеров. Также этот режим показывает местоположение друзей с их разрешения, но исключает такие данные, как заправочные станции, парковки и дорожные камеры.

В «туристическом» режиме отображаются достопримечательности и рекомендуемые маршруты, а в режиме поиска недвижимости — информация о ценах на жильё, а также о ближайших детских садах и школах.

Кроме того, существует ностальгический режим, который не изменяет функционал карты, но возвращает её визуальный дизайн, напоминающий ранние версии ДубльГИС, которые распространялись на дисках.