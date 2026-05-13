В Мордовии создали дешёвую гидропонную установку с автоматизацией

Обычно полноценная автоматизация окупается только на десятках квадратных метров посевов. Для одной‑двух «грядок» это экономически нецелесообразно, из‑за чего стартапы разоряются. Мордовские учёные предложили бесшовный переход: сначала простая система на микроконтроллере, а при масштабировании можно перейти на промышленный контроллер без переделки.

Разработка построена на методе «глубоководная культура» (DWC). Платформа Iskra Mega управляет насосами, фитолампами, следит за pH и электропроводностью. Система доступна небольшим хозяйствам и может работать круглый год, решая проблемы урбанизации и нехватки свежих продуктов. Следующий шаг разработчиков — создание готового коммерческого продукта.

«Гидропонные установки решают проблему нехватки ресурсов, урбанизации и необходимости круглогодичного производства свежих продуктов. Однако, как показывает практика, покупка полноценного промышленного контроллера (ПЛК) и внедрение сложной системы диспетчерского управления (SCADA) для одной-двух "грядок" экономически нецелесообразна. Аграрии часто тратят средства на компоненты системы управления, которые окупаются лишь при масштабе в десятки квадратных метров, из-за чего часто разоряются на старте», — сказано в сообщении пресс-службы учреждения.