В России
Опубликовано 19 июня 2026, 13:55
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В Москве летом начнут тестировать пополнение карты «Тройка» цифровыми рублями

Пилотный проект запустят в приложении «Метро Москвы»
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов объявил, что летом 2026 года в приложении «Метро Москвы» стартует тестирование пополнения транспортной карты «Тройка» с помощью цифрового рубля. В пилоте участвуют Центральный Банк и ВТБ. После успешных испытаний пассажиры смогут покупать абонементы и пополнять «Кошелёк» без ввода реквизитов банковской карты.
В Москве летом начнут тестировать пополнение карты «Тройка» цифровыми рублями
© Mos.ru, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

По словам Ликсутова, новая форма национальной валюты обеспечивает надёжную защиту операций. Цифровой рубль станет альтернативой наличным и безналичным деньгам, упрощая оплату проезда.

Тестирование позволит оценить удобство и безопасность нового способа оплаты в реальных условиях. Если пилот пройдёт успешно, технологию масштабируют на все виды городского транспорта. Это часть стратегии Москвы по внедрению современных цифровых решений в повседневную жизнь горожан. Сроки завершения тестов и запуска в массовое использование пока не уточняются.

«Совместно с Центральным Банком и ВТБ готовимся к запуску нового платёжного решения в приложении "Метро Москвы". После успешного тестирования пассажиры смогут удобно и безопасно пополнять транспортную карту с помощью цифрового рубля. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы одними из первых внедряем лучшие российские платёжные инструменты в городском транспорте», — заявил Ликсутов.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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