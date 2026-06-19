В Москве летом начнут тестировать пополнение карты «Тройка» цифровыми рублями

По словам Ликсутова, новая форма национальной валюты обеспечивает надёжную защиту операций. Цифровой рубль станет альтернативой наличным и безналичным деньгам, упрощая оплату проезда.

Тестирование позволит оценить удобство и безопасность нового способа оплаты в реальных условиях. Если пилот пройдёт успешно, технологию масштабируют на все виды городского транспорта. Это часть стратегии Москвы по внедрению современных цифровых решений в повседневную жизнь горожан. Сроки завершения тестов и запуска в массовое использование пока не уточняются.

«Совместно с Центральным Банком и ВТБ готовимся к запуску нового платёжного решения в приложении "Метро Москвы". После успешного тестирования пассажиры смогут удобно и безопасно пополнять транспортную карту с помощью цифрового рубля. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы одними из первых внедряем лучшие российские платёжные инструменты в городском транспорте», — заявил Ликсутов.