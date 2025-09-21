В Москве начали использовать уборочные электромашины отечественного производства

По словам Собянина, в Москве уже эксплуатируются 52 подметально-уборочные электромашины, и в будущем планируется увеличить их количество. Машины отличаются высокой универсальностью и манёвренностью и могут работать круглый год благодаря системе полного привода. Эти машины также компактны по конструкции.

Собянин подчеркнул, что электрическая модель на 75% тише своих дизельных аналогов, что позволяет работать ночью и в тихих районах. Он также отметил, что летом машина работает как дорожный пылесос, а зимой убирает снег фронтальной щёткой и распределяет противогололёдные материалы. Существенным преимуществом этой технологии является использование электродвигателя, который является экологически чистым и снижает эксплуатационные расходы.

«Начали применять электрические подметально-уборочные машины российского производства. Выпускает их резидент ОЭЗ "Технополис Москва" — "Завод инновационной спецтехники". С ним заключён офсетный контракт на производство и поставку электрической коммунальной техники. Благодаря тесному сотрудничеству завода с коммунальными службами техника хорошо адаптирована к городским условиям», — сообщил Сергей Собянин.