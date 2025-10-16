В Москве открылся центр коллективного пользования с лазерной сваркой и 5D-печатью

В центре установлено более 20 единиц оборудования: токарные и фрезерные станки, аппараты полуавтоматической и лазерной сварки, участок термообработки и 5D-принтер. Здесь можно быстро и качественно изготавливать детали в небольших количествах, что особенно важно для стартапов и предприятий.

Помимо производства, центр оказывает поддержку на всех этапах работы: помощь в разработке конструкторской и технической документации, защите интеллектуальной собственности и консультирование по технологиям и инженерным решениям. Для этого работает команда специалистов — инженеров, технологов, экономистов и сотрудников клиентского обслуживания.

С момента открытия центр уже принял 13 заказов, подготовил более 60 коммерческих предложений, а четыре проекта полностью выполнены.