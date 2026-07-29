В России
Опубликовано 29 июля 2026, 15:55
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В Москве открылся ресторан, где клиентов обслуживает ИИ

20 нейросетей управляют заказом, кухней и финансами
В столице заработал ресторан «Матреша», в котором почти все процессы — от приёма заказов до контроля на кухне — отданы искусственному интеллекту, сообщает «Газета.Ru». Виртуальные официанты помогают выбрать блюда с учётом калорий и аллергенов, система следит за соблюдением технологии приготовления, а другая нейросеть анализирует финансы. В управлении задействовано около 20 различных нейросетей.
В Москве открылся ресторан, где клиентов обслуживает ИИ

© Ferra.ru

Посетителей встречают ИИ-официанты и кассиры, которые имитируют живое общение. Они ускоряют обслуживание, подсказывают состав блюд и могут исключить аллергены из заказа. На кухне работает видеоаналитика, которая контролирует порядок и соблюдение технологических карт. Вся система создана на технологиях компании Inno Clouds.

Нейросети также распознают сотрудников при начале смены и отслеживают финансовые показатели по 15 параметрам, предоставляя владельцам готовую аналитику. Проект позиционируется как один из первых в России, где ИИ охватывает и сервис, и управление заведением.

Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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