В Москве открылся ресторан, где клиентов обслуживает ИИ

Посетителей встречают ИИ-официанты и кассиры, которые имитируют живое общение. Они ускоряют обслуживание, подсказывают состав блюд и могут исключить аллергены из заказа. На кухне работает видеоаналитика, которая контролирует порядок и соблюдение технологических карт. Вся система создана на технологиях компании Inno Clouds.

Нейросети также распознают сотрудников при начале смены и отслеживают финансовые показатели по 15 параметрам, предоставляя владельцам готовую аналитику. Проект позиционируется как один из первых в России, где ИИ охватывает и сервис, и управление заведением.