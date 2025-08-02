В России
Опубликовано 02 августа 2025, 19:30
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В Москве планируют запустить первый в России вертикальный судоподъёмник

В планах 10-15 таких объектов
На форуме «Арктика — регионы» директор департамента «Оборудование для судостроения и судоремонта» ООО «ПО "Подъёмтрансмаш"» («Технорос») Константин Ефимов рассказал, что в Москве откроется первый в России вертикальный судоподъёмник для ремонта речных судов.
В Москве планируют запустить первый в России вертикальный судоподъёмник
© Akkit, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Ефимов отметил, что судоподъёмник — высокотехнологичное изделие, и в отличие от традиционных методов, где требуется команда из 25–30 человек, управляется одним человеком. Судоподъёмник интегрирован в действующую верфь в Нагатинской пойме и решает проблему дефицита ремонтных мощностей.

По словам специалиста, Москва активно развивает речной транспорт, включая круглогодичные электросуда и экскурсионные суда. Судоподъёмник увеличивает эффективность работы, не требует доковой команды и не нуждается в регистрации в РМРС. При достаточном финансировании планируется построить 10–15 подобных объектов за 10–15 лет.

«Судоподъёмник — это очень высокотехнологичное изделие, полностью автоматизированное, и управляет им, по сути, один человек. Для сравнения: если бы речь шла о доке такого же размера, там работала бы команда из 25-30 человек. А судоподъёмник органично вписался в уже действующую верфь, которая находится в Нагатинской пойме <…> Сооружение соответствует концепции цифровой верфи, когда подъёмник интегрирован в общую систему управления всей верфью», — рассказал Ефимов.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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