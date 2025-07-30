В Москве покажут новейшие российские разработки в сфере электроники и ПО

С 25 по 27 ноября 2025 года в московском МВЦ «Крокус-Экспо» состоится международная выставка-форум «Электроника России». Мероприятие, поддерживаемое Минпромторгом, соберёт более 150 ведущих российских производителей электроники, вычислительной техники и программного обеспечения.

Участники представят разработки для ключевых отраслей, включая авиастроение, автомобилестроение, космическую промышленность, оборонный комплекс, телекоммуникации, медицину и робототехнику. Среди экспонентов — компании «Диагностика-М», «РДВ Технолоджи», Ижевский радиозавод, НПК «Контакт» и другие.

Особое внимание уделят 15 направлениям, таким как производство электронных компонентов, системы хранения данных, телекоммуникационное оборудование, навигационные системы, ПО и бытовая электроника. Посетители смогут протестировать оборудование, получить консультации и установить деловые контакты.

В рамках выставки вновь откроется интерактивная зона «Работаем на своём», где представят полностью российские решения — от компьютеров и мобильных устройств до мебели и программного обеспечения. В этом году экспозиция расширится за счёт новых участников, включая производителей периферии, «умных» автомобильных систем и экосистем.

Как отметила директор выставки Евгения Чаплыгина, российский рынок электроники демонстрирует рост в сегментах периферийных устройств, мобильной техники и ПО. Многие западные решения уже удалось заместить, теперь идёт процесс углубления локализации.

В 2024 году мероприятие собрало более 4600 специалистов. По словам замминистра промышленности и торговли Василия Шпака, увеличение числа экспонентов и экспонатов подтверждает развитие отрасли, несмотря на существующие вызовы.

Выставка «Электроника России» станет площадкой для демонстрации достижений отечественных производителей и обсуждения перспектив развития отрасли.