В Москве построят завод по производству деталей для нового российского лайнера

В рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор входящей в «Ростех» Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписали соглашение о создании на территории индустриального парка «Руднево» завода по производству деталей для среднемагистрального самолета нового поколения МС-21.

В 2023 году парк включили в состав особой экономической зоны «Технополис Москва». В итоге производства на территории «Руднево» освобождены от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, а ставку налога на прибыль для таких предприятий снижают до двух процентов.