В России
Опубликовано 28 июля 2025, 19:26
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В Москве появился круглосуточный терминал для приёма смартфонов в ремонт

Устройство работает без очередей и ограничений по времени
В торговом центре «Кузьминки Молл» на улице Зеленодольская, 42 начал работу первый в Москве терминал для сдачи смартфонов в ремонт в любое время суток. Его установил сервисный центр Bananix, заявив о намерении создать сеть подобных устройств по всему городу.
В Москве появился круглосуточный терминал для приёма смартфонов в ремонт

© Bananix

Терминал позволяет сдать телефон за 1−2 минуты. Пользователю нужно указать номер телефона, описать неисправность и поместить устройство внутрь защищённого отсека. Далее смартфон забирает курьер и доставляет в сервисный центр, где начинается ремонт. Процесс сопровождается фото- и видеоматериалами, которые доступны клиенту онлайн.

Основная цель проекта — упростить и ускорить сдачу техники в ремонт, избавив клиентов от необходимости посещать сервис лично или стоять в очередях. Такой подход ориентирован на тех, кто ценит своё время и хочет решить вопрос с ремонтом быстро и без контакта с персоналом.

Терминал также предоставляет доступ к ряду дополнительных товаров — здесь можно приобрести зарядные устройства, кабели, защитные плёнки и другие аксессуары. Устройство работает в бесконтактном режиме и оборудовано системой видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

Инфраструктура построена с применением цифровых решений: клиент получает уведомления, может согласовать стоимость ремонта удалённо, отслеживать статус заказа и получать технику обратно через тот же терминал.

Источник:Bananix
Автор:Булат Кармак
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