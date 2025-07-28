В Москве появился круглосуточный терминал для приёма смартфонов в ремонт

Терминал позволяет сдать телефон за 1−2 минуты. Пользователю нужно указать номер телефона, описать неисправность и поместить устройство внутрь защищённого отсека. Далее смартфон забирает курьер и доставляет в сервисный центр, где начинается ремонт. Процесс сопровождается фото- и видеоматериалами, которые доступны клиенту онлайн.

Основная цель проекта — упростить и ускорить сдачу техники в ремонт, избавив клиентов от необходимости посещать сервис лично или стоять в очередях. Такой подход ориентирован на тех, кто ценит своё время и хочет решить вопрос с ремонтом быстро и без контакта с персоналом.

Терминал также предоставляет доступ к ряду дополнительных товаров — здесь можно приобрести зарядные устройства, кабели, защитные плёнки и другие аксессуары. Устройство работает в бесконтактном режиме и оборудовано системой видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

Инфраструктура построена с применением цифровых решений: клиент получает уведомления, может согласовать стоимость ремонта удалённо, отслеживать статус заказа и получать технику обратно через тот же терминал.