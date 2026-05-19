В Москве появится первое отечественное ядро сети 5G

НТЦ «Протей» — единственный в России разработчик и поставщик ядра мобильной связи 5G. Теперь компания совместно с ДИТ Москвы запустит своё решение в эксплуатацию. В планах — создание новых пилотных зон для тестирования 5G в сценариях интернета вещей, умного города и умного производства на полностью российской инфраструктуре.

В ДИТ отметили, что Москва формирует эталонную среду для развития отечественных телекоммуникаций. Переход на полностью российское решение — стратегическая задача. Ранее аналогичное соглашение столица заключила с разработчиком 5G-базовых станций «Иртея». Оба партнёрства направлены на внедрение прорывных технологий, развитие научного и производственного потенциала в сфере импортонезависимых сетей 5G.

«В столичном 5G демо-центре город создаёт полноценную сеть пятого поколения, ключевые элементы которой имеют российское происхождение. Ранее мы уже установили отечественную базовую станцию 5G, а в рамках партнёрства с НТЦ "Протей" протестируем первое отечественное ядро сети 5G. В планах — создание в Москве новых пилотных зон для тестирования 5G-решений в различных инфраструктурных сценариях: интернета вещей, умного города, а также умного производства на полностью российской инфраструктуре», - сообщила пресс-служба слова советника замруководителя ДИТ Москвы Евгения Новикова.