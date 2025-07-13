В Москве провели уникальную операцию по удалению таза из-за рака кожи

Опубликовано 13 июля 2025, 19:301 мин.
В Москве провели уникальную операцию по удалению таза из-за рака кожиВ мире проводилось несколько подобных операций
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина провели уникальную операцию — гемикорпорэктомию, в ходе которой пациенту с раком кожи была удалена половина тела — таз и нижние конечности.
Как рассказал заведующий центром онкоортопедии НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Ренат Валиев, в мире было проведено несколько таких операций, а в России — одна-две.
Как отмечает ТАСС, благодаря профессионализму врачей, удалось спасти жизнь 43-летнему пациенту с агрессивной формой рака кожи. Гемикорпорэктомия была проведена с использованием современных технологий и методов лечения, что позволило достичь максимально возможного результата.
«Уникальность этой операции заключается в том, что это самый максимально возможный объём хирургического лечения, которое выполняется таким пациентам. В мире таких операций совсем немного, а в нашей стране их выполнено не более одной или двух операций», — подчеркнул Валиев.