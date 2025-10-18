В Москве разработали диагностику психических расстройств с помощью анализа крови

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что столичные власти активно инвестируют в медицинские инновации, чтобы сделать Москву лидером в этой области.

«Мы инвестируем значительные ресурсы, чтобы столица входила в число мировых лидеров по внедрению инноваций в клиническую практику. При этом очень важно, чтобы идеи и инициативы исходили от самих врачей: благодаря этому разработки отвечают реальным потребностям москвичей, быстрее доходят до широкого круга пациентов. Поэтому мы создаём все условия, чтобы наши медики совместно с учеными ведущих научных центров страны становились авторами новых подходов к лечению пациентов, в том числе развиваем грантовую программу по поддержке исследований научных команд на базе столичных клиник от этапа разработки до внедрения. Технологии, созданные благодаря таким мерам, в том числе получают высокую оценку международного профессионального сообщества», рассказала Ракова.