В Москве разработали универсального робота-грузоперевозчика

Робот массой 85 кг обладает высокой проходимостью благодаря полному приводу и специальной подвеске. Он может работать в экстремальных условиях, управляясь по радио- или оптоволоконному каналу связи на расстоянии до 5 км. В настоящее время опытные образцы проходят испытания.

Устройство предназначено для использования в строительстве, сельском хозяйстве, логистике, горнодобывающей промышленности и спасательных операциях. Разработчики также создали пожарную модификацию с лафетным стволом, способным подавать до 20 литров огнетушащего вещества в секунду.