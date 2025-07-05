В Москве разработали универсального робота-грузоперевозчика

Опубликовано 05 июля 2025, 22:061 мин.
В Москве разработали универсального робота-грузоперевозчикаМашина способна перевозить до 100 кг по сложной местности
Специалисты компании «СКТБ ПР», работающей в особой экономической зоне Москвы, создали новый роботизированный комплекс для транспортировки грузов. Как сообщил министр правительства Москвы Анатолий Гарбузов, разработка велась при поддержке городских властей, предоставивших производителю налоговые льготы и производственные площади.
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Робот массой 85 кг обладает высокой проходимостью благодаря полному приводу и специальной подвеске. Он может работать в экстремальных условиях, управляясь по радио- или оптоволоконному каналу связи на расстоянии до 5 км. В настоящее время опытные образцы проходят испытания.
Устройство предназначено для использования в строительстве, сельском хозяйстве, логистике, горнодобывающей промышленности и спасательных операциях. Разработчики также создали пожарную модификацию с лафетным стволом, способным подавать до 20 литров огнетушащего вещества в секунду.