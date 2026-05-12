Опубликовано 12 мая 2026, 13:45
В Москве разработают системы сверхскоростной связи и генераторы сигналов

Их используют в городском транспорте, беспилотниках и телевещании
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские предприятия радиоэлектронной промышленности, включая резидентов кластера «Ломоносов» и участников инновационного кластера, разрабатывают векторные генераторы, анализаторы сигналов, антенные системы и платформы для сверхскоростной связи. Эти технологии нужны для городского транспорта, тоннелей, управления роботами-доставщиками и беспилотными автомобилями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на личный блог Сергея Собянина.
Один из резидентов кластера «Ломоносов» уже выпускает векторные генераторы и антенные системы. Их можно использовать в системах связи на остановках, в метро, для экстренных служб, а также в телевещании и космонавтике. Также создана платформа, которая позволяет в 5–10 раз быстрее собирать сложное радиоэлектронное оборудование, не изобретая всё с нуля.

Среди других разработок: системы сверхскоростной связи (объединение множества каналов в одном кабеле), телекоммуникационные устройства для надёжной передачи данных между объектами инфраструктуры, а также приборы для дистанционного сбора показаний электросчётчиков. По словам Собянина, такие проекты решают текущие задачи и создают основу для долгосрочного технологического роста.

«Среди ключевых продуктов — векторные генераторы, анализаторы сигналов и антенные системы. Оборудование используется в самых разных сферах – от телевещания до космонавтики. Также возможно применение в системах связи городского транспорта, в тоннелях, на остановках общественного транспорта, для управления роботами-доставщиками, беспилотными автомобилями и службами экстренного реагирования», — отметил Собянин.