В Москве создадут цифровую систему для градостроительного планирования

Новый принцип позволит на основе структурированных данных анализировать потребности территории, генерировать варианты застройки и автоматически проверять проекты на соответствие нормативам. Это поможет выбирать оптимальные места для размещения жилья, школ, детских садов и бизнес-центров.

Система создается на базе «Цифрового двойника города», который агрегирует более девяти тысяч слоев информации. Уже тестируются первые сервисы. Один из них с помощью искусственного интеллекта за несколько секунд формирует комплексный вариант застройки с необходимой инфраструктурой.

Внедрение технологии направлено на ускорение подготовки проектов, комплексную оценку их влияния на городскую среду и сохранение баланса между новой и существующей застройкой.