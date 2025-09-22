В Москве создали отечественный ИВЛ с ЖК-дисплеем

Опубликовано 22 сентября 2025, 20:421 мин.
В Москве создали отечественный ИВЛ с ЖК-дисплеемАппарат заменит импортные аналоги в больницах
Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» разработали аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с новым отечественным ЖК-дисплеем. Проект реализован компаниями «Хирана+» и «Некс-Т» в рамках производственной кооперации при поддержке городских властей.
© Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Специалистам удалось решить сложную задачу по синхронизации работы головного компьютера аппарата ИВЛ с новым сенсорным экраном. Дисплей оснащен функцией адаптивной яркости, что позволяет использовать оборудование в условиях интенсивного освещения реанимационных отделений.
Интерактивные панели защищены от пыли и влаги, а специальная технология обеспечивает точный отклик экрана при работе в медицинских перчатках. Разработка соответствует современным требованиям к медицинскому оборудованию и предназначена для замены импортных аналогов.
Новый аппарат ИВЛ уже представлен в виде предсерийного образца.