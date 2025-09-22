В Москве создали отечественный ИВЛ с ЖК-дисплеем

Специалистам удалось решить сложную задачу по синхронизации работы головного компьютера аппарата ИВЛ с новым сенсорным экраном. Дисплей оснащен функцией адаптивной яркости, что позволяет использовать оборудование в условиях интенсивного освещения реанимационных отделений.

Интерактивные панели защищены от пыли и влаги, а специальная технология обеспечивает точный отклик экрана при работе в медицинских перчатках. Разработка соответствует современным требованиям к медицинскому оборудованию и предназначена для замены импортных аналогов.

Новый аппарат ИВЛ уже представлен в виде предсерийного образца.